Caen. Anthony Caillot, un chef cuisinier étoilé depuis 10 ans

"Cette étoile nous conforte dans les choix que nous avons pris mon épouse et moi", confie Anthony Caillot, chef cuisinier et propriétaire du restaurant A Contre Sens, à Caen. Mardi 22 mars, le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2022 : le restaurateur conserve une étoile, pour la 10e année consécutive. Pour ce passionné, l'amour de la cuisine est né au fil du temps. "Je suis né dans une ferme près de Saint-Lô [Manche]. J'ai toujours mangé des produits exceptionnels", se souvient-il. C'est au collège qu'Anthony Caillot effectue son premier stage, dans un restaurant à Villedieu-les-Poêles. "J'ai toujours été pris en main par de très bons chefs. Ils m'ont transmis leur savoir et leur passion", poursuit le cuisinier.

De la Manche à Courchevel

"La cuisine m'a permis de développer et transmettre mes émotions à travers mes plats", livre-t-il. Après quatre années d'apprentissage au CFA de Saint-Lô, Anthony Caillot, alors âgé de 19 ans, est embauché au Chabichou, un hôtel 5 étoiles de Courchevel (Savoie). "C'était la première fois que je voyais la montagne. Nous étions une trentaine en cuisine. Tout était nouveau", se souvient le chef. Une expérience de trois années très formatrice. Après une saison d'été en tant que cuisinier à l'hôtel de luxe Martinez à Cannes (Alpes-Maritimes), il effectue son service militaire dans les cuisines du Palais de l'Elysée. "C'était professionnellement magique. On était une quinzaine de jeunes appelés, tous venus de restaurants prestigieux", se remémore le cuisinier. Il se souvient d'ailleurs avoir fait goûter l'un des poulets élevés par ses parents à Jacques Chirac, Président de l'époque. Un an plus tard, Anthony Caillot décide de retourner dans sa Normandie. "J'ai rencontré un jeune chef qui venait d'arriver à l'hôtel Royal de Deauville. J'ai tout de suite adoré ses idées", se remémore le restaurateur. Pendant neuf ans, il cuisine pour cet hôtel de luxe jusqu'à devenir sous-chef. "Après toutes ces expériences, je ne voulais plus faire de saison. Je voulais m'affirmer dans quelque chose de plus simple. Je souhaitais cuisiner pour tout le monde et surtout que ma famille puisse venir manger là où je travaillerai", détaille-t-il. C'est de ce constat qu'est né le restaurant A Contre Sens. Anthony Caillot et son épouse achètent l'établissement en septembre 2009. "C'était un retour aux sources. Dès le début, j'ai travaillé avec des producteurs du coin. Je veux donner du sens à mon travail", ajoute-t-il. Près de quatre ans après l'ouverture du restaurant, en 2012, le cuisinier découvre son nom dans le palmarès du Guide Michelin. "Le plus important, ce sont nos clients. Ils nous donnent une vraie envie de continuer", conclut-il.

Pratique. Restaurant A Contre Sens, 8-10 rue des Croisiers à Caen. Tél. 02 31 97 44 48