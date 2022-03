Normandie. Découvrez le palmarès 2022 du guide Michelin

Le palmarès 2022 du prestigieux guide Michelin a été dévoilé, mardi 22 mars, depuis Cognac, en Charente. Cette année, vingt-trois restaurants de Normandie sont étoilés, c'est trois tables de moins que l'an passé.

Aucune rétrogradation n'est pourtant à l'ordre du jour. La baisse du nombre de distinctions s'explique par la fermeture de trois restaurants du guide rouge ces derniers mois.

Il s'agit de l'Auberge du Dun, au Bourg-Dun, près de Dieppe (Seine-Maritime), en raison du départ à la retraite du chef Pierre Chrétien. Autre restaurant distingué qui a stoppé son activité : Rodolphe, à Rouen, dont le chef, Rodolphe Pottier, avait été le plus jeune étoilé de la promotion 2017. Il a fermé en août dernier, évoquant notamment l'impact des contraintes sanitaires.

Enfin, dans le Calvados, le 1912 de Trouville-sur-Mer a lui aussi fermé, après le départ de James Chauchat-Rozier et la crise sanitaire.

Le guide Michelin a attribué d'autres distinctions à deux restaurants de la Manche. Thomas Benady et Jessica Schein, de l'Auberge Sauvage, à Servon, dans la baie du Mont Saint-Michel, reçoivent l'Étoile verte, qui distingue les initiatives vertueuses pour l'environnement. Ils ont notamment créé un potager pour puiser légumes, fleurs et plantes aromatiques.

Enfin, Edwige et Lionel Cotentin, de L'Athome, à Blainville-sur-Mer, décrochent un Bib gourmand.

La Normandie compte toujours un restaurant deux étoiles : celui de Jean-Luc Tartarin, au Havre.

"Une année incroyable" au Donjon

Pour Gabin Bouguet, chef du Donjon à Etretat, 2022 sera l'année de la consécration : il conserve son étoile obtenue en 2021, en pleine pandémie de coronavirus. "On a vécu une année incroyable, se remémore Omar Abodib, le directeur de l'établissement. Mais on a hâte de se battre pleinement pour l'étoile, sans contraintes." Si les équipes n'ont pas eu la chance de connaître l'ambiance de la cérémonie du guide rouge, en raison de la Covid, l'étoile du Donjon a bien été un coup de pouce pour le domaine. "On a été surchargés en activité après la réouverture le 9 juin, avec un taux d'occupation très important du jeudi au dimanche", poursuit le patron. Avoir une étoile, c'est aussi "une pression permanente et constante, une régularité, une vérification des produits et une concentration en tout temps. C'est chaud mais stimulant, un peu comme les grands sportifs !"