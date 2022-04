Le Havre. Il se plonge dans les archives du HAC

Christophe Houel passe de longues journées aux archives municipales du Havre. C'est d'ailleurs là que nous l'avons rencontré. Ce tourneur fraiseur de 35 ans, habitant de Graimbouville, est un passionné du HAC football. Depuis 2016, il alimente sa page Facebook HAC FOOT Archives en articles de presse, photos et vidéos retraçant l'histoire de son club.

Ce membre des Barbarians havrais a toujours été un supporter du HAC. C'est une histoire de famille. Son père suivait déjà de près l'équipe. "Je n'aime pas le foot, j'aime le HAC. Je ne regarde pas forcément les matchs à la télé. Ce n'est pas la même émotion, si ce n'est l'équipe de France. Moi, j'aime ma ville et mon pays." Christophe Houel se souvient quand son père lui racontait la Coupe de France de 1959, gagnée contre Sochaux. "Il y était. On peut dire que cette passion, c'est dans les gènes. En famille, on ne parle que du HAC." Le club doyen lui colle à la peau. Après ses études, il a dû déménager en Vendée pour le travail. Cet éloignement ne l'a pas empêché de suivre son club. "Quand le HAC ne se déplaçait pas trop loin (Rennes, Nantes, La Roche-sur-Yon), j'allais au match. Le Havre, c'est ma ville. Le fait de changer de région, c'est là que je me suis aperçu qu'elle me manquait."

"J'ai tous les maillots du club

depuis 1994"

Christophe Houel est rentré en Normandie en 2013. L'idée de créer HAC FOOT Archives lui est venue en 2016. "J'ai retrouvé des livres de mon père disparu en 2010. C'étaient des livres sur l'histoire du HAC et du football. Ça m'a donné envie." Depuis, il passe une partie de sa vie aux archives municipales, pour retrouver des articles de presse, des photos et des vidéos de matchs. Il partage ses trouvailles avec ses presque 9 000 abonnés Facebook. "J'y passe des centaines d'heures. Pour l'instant, j'ai parcouru toute la presse de 1993 à 2008." Son but est de mettre en avant son club. "On ne parle pas assez du HAC. Ça reste un grand club, même s'il est en Ligue2. Le Havre est une ville du foot qui a du mal à soutenir son club."

Notre supporter est aussi un grand collectionneur, vous vous en doutez. Chez lui, il accumule programmes, affiches, écharpes et autres objets. "J'ai tous les maillots du HAC depuis 1994. Je collectionne également les France Football des années 90." Le club doyen est toute sa vie. "Le club est dans mon cœur. C'est une passion chronophage. Ma femme m'a pris comme ça. Elle et mes deux enfants m'accompagnent de temps en temps au stade."

Si Christophe Houel passe beaucoup de temps aux archives, il en passe également au stade Océane. Il ne manque aucune rencontre à domicile et fait quelques déplacements. "Il ne faut pas que ce soit trop loin, cinq à six heures de route. Je fais quatre à cinq déplacements par saison. J'aime l'ambiance pendant les matchs, soutenir le club et me retrouver avec mes camarades Barbarians. Il est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, avec le stade Océane. On a encore la nostalgie de Deschaseaux. 4 000 personnes dans un stade de 20 000, ça sonne creux."

Notre supporter est certes un passionné inconditionnel, il n'en est pas moins lucide. "On manque d'une bonne équipe. On attend. Il y a une certaine lassitude. À chaque fois, on est tout près de la montée, mais on manque toujours d'un petit quelque chose." Qu'importe, le HAC est dans son cœur.