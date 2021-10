Rouen: un trafic "antillais" démantelé au port

"Ce genre d'affaires, on en parle beaucoup, mais on en fait rarement", confiait-on au SRPJ de Rouen, en guise de satisfecit. Aux cotés des douaniers, à l'origine de tout, le Service régional de la police judiciaire et le Groupe d'intervention régional (GIR) ont mis fin à un trafic illégal non négligeable organisé depuis 2005 entre les Antilles et le Grand port maritime de Rouen (GPMR).

Les douaniers ont été alertés dès 2010. Rondement mené, le principe du trafic fantôme consistait à charger un container spécial aux Antilles, en Martinique. Une tâche effectuée sur place par un marin roumain. Le colis était ensuite réceptionné par des complices normands, quelques dockers et des salariés travaillant pour CMA-CGM. Le container prenait immédiatement la direction d'une zone dédiée aux containers vides ou à réparer. Il était alors vidé et la marchandise revendue. Lors d'une opération, la douane a ainsi saisi 2600 bouteilles de rhum et 360 cartouches de cigarettes. Des écrans plats ou des parfums ont également été saisis, ainsi qu'une Audi A3 et une BMW cabriolet, probablement acquises grâce aux recettes du trafic. "Des discordances dans leur train de vie nous ont permis d'avancer", confirme-t-on ainsi au SRPJ.

Les trois dockers et le marin roumain sont désormais sous contrôle judiciaire. Les trois complices seront quant à eux prochainement convoqués devant le juge d'instruction.