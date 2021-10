Rouen: le Palais des Sports s'appellera Kindarena !

Mercredi 16 novembre, Laurent Fabius, le président de la Crea, et Frédéric Thil, le directeur de Ferrero France, ont mis fin au suspense : le Palais des sports s'appelle désormais la Kindarena. Le partenariat, illustré par cette opération de "naming", qui a fait son apparition en France depuis peu, représentera 5 millions d'euros pendant 10 ans, versée à la communauté d'agglomération.

"Ce palais des sports sera absolument magnifique, s'est enthousiasmé M. Fabius, lors de la conférence de presse. Ce sera le plus bel équipement sportif de Normandie". Crea et Ferrero seront donc co-propriétaires du nom du site, puisque le mot "La Crea" a été apposé (en tout petit) sous Kindarena. Dans les tribunes de la salle principale (6000 places), les sièges formeront un "K" aux couleurs rouge et blanc de la marque chocolatée.

"Etre numéros 1 dans les cœurs"

C'est la première fois que Ferrero France s'implique dans une opération de "naming". "C'est une étape majeure pour notre entreprise, présente en Haute-Normandie depuis 50 ans", a estimé M. Thil. "Nous voulons être les numéros 1 dans les linéaires et dans les cœurs".

La salle d'accueil du Kindarena sera baptisée "salle Jacques Anquetil", alors que certains dans l'agglomération rouennaise avaient souhaité que le nom de l'ancien champion cycliste soit donné au Palais des Sports.

La construction du site a coûté 52,4 millions d'euros HT, dont 34,5 millions à la charge de la Crea, le reste se partageant entre la Région, le Département et l'ADEME. Les travaux devraient être terminés en juin 2012 et la semaine d'inauguration se tiendra du 8 au 16 septembre 2012.