Vire Normandie. 5 000 kilomètres depuis Kiev : elles ont fui la guerre

"Je leur ai dit de prendre l'essentiel et de partir comme si elles ne retourneraient jamais plus en Ukraine", raconte tristement Ruslan Tereshchuk, jeune Ukrainien de 23 ans en apprentissage à la Compagnie des fromages et Richesmonts de Vire.

Dimanche 6 mars, sa mère Olena, sa grand-mère Iryna et sa petite amie l'ont rejoint, après un voyage de plus de 5 000 kilomètres à travers toute l'Europe pour fuir la guerre. "Nous avons été réveillées par des bombes et une alarme le 24 février à 4 heures du matin. On ne comprenait pas ce qui se passait", témoigne la maman du jeune homme. Rapidement, les trois Ukrainiennes décident de s'enfuir et quittent leur appartement situé dans Kiev. "Tout d'abord, elles sont allées à 100 kilomètres de la capitale. Elles se sont rapidement rendu compte qu'elles n'étaient pas en sécurité et ont pris la décision de quitter le pays", poursuit Ruslan. Une semaine leur sera nécessaire pour quitter l'Ukraine avant d'atteindre la frontière moldave. "Il y avait de très longs embouteillages. C'était très compliqué de sortir", raconte Olena.

"Beaucoup d'Ukrainiens sortent du pays sans savoir où aller"

Une fois sorties, les trois femmes prennent la route en direction de la France. Moldavie, Roumanie, Slovaquie, Hongrie… Plus de 5 000 kilomètres parcourus en dix jours.

Tous se sont retrouvés dans l'appartement de 50 m2 du jeune apprenti, installé à Vire. "Chacun a son espace. Ma mère dort sur un matelas gonflable dans la cuisine. Mais je suis rassurée, elles sont toutes là", sourit-il. Malgré ces retrouvailles, la tristesse se lit sur leur visage. "Heureusement que j'ai pu les accueillir et que je suis là. Beaucoup d'Ukrainiens sortent du pays sans savoir où aller. C'est terrible ce qui se passe là-bas", déplore-t-il. Désormais, le jeune homme espère que toute sa famille pourra bénéficier de la protection temporaire en France. "Le soutien des Français est incroyable. Tout le monde nous aide", remercie Ruslan.

Depuis ce lundi 14 mars, sa mère et sa grand-mère ont pu être logées dans un appartement de la ville de Vire.

