Avec Plastilina, le théâtre, c’est de la science fiction !

Les films de science fiction tels que Star Wars et Star Trek regorgent d’effets spéciaux, de sons et de costumes étranges. C’est cette ambiance que la compagnie de théâtre “Plastilina” a choisi de recréer. Les acteurs retranscrivent, grâce à un énorme jeu physique, les techniques du film en essayant d’être le plus exact possible.



Pratique. The fantastic science fiction night, vendredi 25 et samedi 26 novembre, 19h30. Théâtre de la chapelle St Louis, place de la Rougemare, Rouen. Tarifs de 6 à 14 €