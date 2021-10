Le livre de jeunesse fait son festival à Rouen

Pour sa 29e édition, le festival du livre et de la jeunesse réunit plus de 110 auteurs et illustrateurs, tous dévoués à faire la le bonheur des jeunes lecteurs. Vous rencontrerez aussi sur le parcours plus de 60 maisons d’éditions. Enfin, ce festival ne serait pas ce qu’il est sans la présence de stand d’animations et de jeux qui font la joie de toute la famille.



Pratique. Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, Rouen, quai bas Jean Moulin. Tél. 02 35 70 37 38. Sur internet : www.festival-livre-rouen.fr.