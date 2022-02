Alençon. Les forains offrent une centaine de peluches aux sapeurs-pompiers

Comme c'est le cas depuis déjà six éditions, les forains présents sur la fête de la Chandeleur à Alençon ont tous ensemble offert, vendredi 11 février, une centaine de peluches aux sapeurs-pompiers de l'Orne.

"En alternance, une année nous allons les déposer au centre de secours, puis l'autre année ce sont les pompiers qui viennent les chercher sur la foire", explique Gianni Got, l'un des représentants des forains.

Cette année, une délégation des pompiers est venue avec ambulance et grande échelle sur la foire. "Ces peluches vont trouver place dans nos ambulances", explique le sergent des pompiers Wilfried Lecomte. "Lors d'intervention sur des enfants, elles facilitent le contact, ça dédramatise la situation. D'abord sur la peluche, on montre à l'enfant ce qu'on va faire, et ensuite sur lui, ça fonctionne à 100 % !"

Comme la semaine dernière à Alençon, alors qu'une famille avec des enfants a tout perdu dans l'incendie d'un appartement, c'est aussi la possibilité, pour les pompiers, d'offrir un nouveau doudou aux jeunes enfants de la famille sinistrée.

La fête de la Chandeleur se tient jusqu'à dimanche 20 février inclus, sur l'esplanade du Hertré à Alençon.