Alençon. La fête de la Chandeleur fait son retour, avec ses manèges et des nouveautés

C'est l'heure des ultimes préparatifs sur l'esplanade du Hertré, à Alençon). En 2021 avec la Covid-19, la fête foraine de la Chandeleur n'avait pas pu avoir lieu. Mais en cette fin de mois de janvier 2022, tout est prêt. La foire ouvrira samedi 29 janvier à 14 heures, pour trois semaines, tous les jours durant les vacances scolaires. Et pour la première fois, les forains ont élu une Reine de la Foire, pour accompagner les élus lors de l'inauguration, "mais aussi pour apporter des peluches aux enfants hospitalisés, et d'autres aux pompiers dans le cadre de Pompinours", explique Gianni Got.

