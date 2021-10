Rouen, capitale des orgues

Mission Orgues. C’est le nom donné à ce programme établi par la Ville de Rouen, en 2009. Son but ? Valoriser, entretenir et restaurer ce patrimoine exceptionnel. L’orgue de l’abbatiale Saint-Ouen, chef d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé-Coll, est même mondialement connu.

Une floraison d’artistes

Rouen compte une quarantaine d’orgues, dont 26 lui appartiennent. “Elle a toujours été une cité prospère, depuis la Renaissance. C’est une terre de passage et les artistes y étaient nombreux”, explique François Ménissier, professeur d’orgue au Conservatoire de Rouen et conseiller technique. La renommée de la ville est telle que les facteurs d’orgues viennent de l’étranger pour s’y installer. Boiseries du XVIe, comme à Saint-Vivien, instruments créés par les Lefebvre, célèbre facteur d’orgues, dans la chapelle de Charles Nicolle... tous les siècles sont représentés à Rouen. Cependant, “c’est surtout la capitale de l’orgue romantique et symphonique, deux styles du XIXe siècle.”

La Ville a donc entrepris de faire restaurer certains d’entre eux. Des manifestations sont organisées afin de mieux faire connaître et apprécier cet instrument imposant, mais qui reste souvent dans l’ombre.

Anne Letouzé

(Photo L’orgue de choeur de Saint-Sever est actuellement restauré, grâce à la Mission Orgues.)