Omonville-la-Rogue. Les pêcheurs du Cotentin au cœur d'une expo

Le Manoir du Tourp, à Omonville-la-Rogue, présente jusqu'au 29 mai une exposition musicale et photographique (gratuite) : "Nos Marins", fruit du travail de quatre musiciens, Florent Vintrigner et Pierre Luquet (La Rue Kétanou), Paul d'Amour et Marc-Antoine Schmitt, qui ont rencontré en janvier 2021 des pêcheurs du Cotentin et leur famille.

De leurs échanges, ils ont écrit et composé des chansons, comme Ma vie est partagée, entre un quotidien sur la terre ferme et l'appel de la mer. Le photographe François Dourlen a également suivi le quatuor dans cette aventure. Ses photos portrait de marins, vidéos, ainsi qu'un court-métrage sont à découvrir au Manoir.

La fraternité, c'est ce qui a marqué Paul D'Amour, à l'origine de ce projet, et fondateur du label Neno & Tala : "Ce sont des métiers contraignants au niveau physique et mental. Les gens sont loin de leur famille. Mais les marins-pêcheurs se soutiennent énormément. Quand quelqu'un est en difficulté, il y a de l'entraide." Le quatuor le leur rend bien. Il a reversé l'intégralité de sa tournée de décembre à la caisse des péris en mer. "Cette année a été marquée par des drames dans la Manche, et ça nous a touchés", témoigne Paul D'Amour.

Le quatuor sera en concert à Cherbourg le 14 juillet, lors de la Drheam Cup.