Manche. "Nos marins", un album inspiré des pêcheurs du Cotentin

En janvier dernier, Pierre Luquet et Florent Vintrigner, de La Rue Kétanou, et Paul d'Amour, fondateur de la maison d'édition Neno & Tala et de la série de livres musicaux "Nos", ont échangé avec une quinzaine de marins-pêcheurs du Cotentin, d'Omonville-la-Rogue à Cherbourg. De leurs discussions informelles, des anecdotes racontées par ci, par là, ils en font des chansons. Ils sont également accompagnés du photographe François Dourlen pour élaborer ce "livre-album". Les artistes étaient en résidence du dimanche 25 avril au vendredi 7 mai à Fermanville, pour peaufiner ce projet.

Reportage sur le projet Nos Marins Impossible de lire le son.

À l'origine, Florent Vintrigner, désireux d'écrire des chansons sur la mer : "Ce n'est pas tant le récit mais la personne qui inspire une chanson." C'est le cas de Pascal, un marin d'Omonville-la-Rogue à l'origine du titre Ma vie est partagée.

"Ça traite de la vie de marin, toujours partagé entre sa vie à terre avec sa famille et l'appel de la mer. On parle aussi des thèmes de société, de la pêche dans les gros chaluts, des décisions prises à Bruxelles…", énumère Paul d'Amour. "Et puis, des choses plus poétiques, comme le mythe de la sirène", poursuit Pierre Luquet, qui décrit des liens "super forts, tout de suite" créés avec les marins rencontrés.

Parmi eux, Titouan Geismar, pêcheur à Granville, qui devrait prêter sa voix sur l'album : "Tous les marins connaissent le groupe de La Rue Kétanou, donc c'est vraiment un honneur", estime-t-il. Les pêcheurs sont aussi sollicités pour relire et corriger les textes. "Je me suis rendu compte que les Normands ont un amour profond pour leur région et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué tout au long de ce séjour", confie le contrebassiste des Garçons Trottoirs Marco Schmitt, originaire de Strasbourg.

Le livre musical Nos Marins devrait sortir courant 2022. D'ici là : "On espère revenir dans la région pour faire une tournée, pour jouer dans les bars, faire des concerts de proximité", conclut Paul d'Amour.