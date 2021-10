La reconstruction de l’établissement, bâti en 1972 mais devenu vétuste, était très attendue. Des locaux d’enseignement et annexes, dont la cantine, et des locaux de maintenance flambant neufs ont vu le jour. Coût de l’opération : plus de 15,4 millions d’euros. De Haute qualité environnementale (HQE), l’établissement est équipé de panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau chaude.