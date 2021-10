Attention aux conducteurs de deux-roues

Depuis le début de l'année, 18 personnes conduisant des deux-roues ont trouvé la mort sur les routes du département, ce qui représente près de 36,74% des tués sur les routes de Seine-Maritime.

A l'occasion du week-end de la moto, la sécurité routière a même composé un poème destiné à tous les conducteurs de deux roues :

"952 km depuis qu’il a sa moto. Il fait partie des

Conducteurs amoureux de leur bécane,

De ceux qui aiment la route à l’air libre. Après

2 semaines de lune de miel, il est accro aux courbes de ses

Roues, à ses envies d’adrénaline, à ses rythmes

motorisés. Ensemble, ils

ont signé pour une grande histoire. Elle a

perdu son rodage entre ses mains, lui

la couve d’un regard passionné. Leur

vie à 2 s’écrit au rythme du compteur, c’est

sûr, ensemble, ils iront loin ;

la nuit, il rêve, elle met les gaz et la

route s’offre à eux. Ils dépassent le trafic et filent

en duo pour une échappée sauvage. Au kilomètre

2010, il l’entraîne plus vite encore, elle ne lui dit jamais non, ils foncent.



Faîtes en sorte que cette histoire ne se résume pas aux premiers mots de

chaque phrase."