La Hague. Piscine EDF : la concertation reportée à cet été

La Commission nationale du débat public (CNDP) s'est réunie mercredi 2 février, en séance plénière. Elle a décidé de suspendre la concertation préalable au projet d'implantation d'une piscine EDF d'entreposage de combustibles usés dans l'usine Orano la Hague. La concertation reprendra le 20 juin, jusqu'au 8 juillet, "afin de proposer de nouvelles modalités de concertation qui répondent aux attentes des acteurs locaux". Ce nouveau bassin pourrait stocker jusqu'à 6 500 tonnes de combustibles usés, à partir de 2034.

Le collectif Piscine Nucléaire Stop, opposé au projet et à l'origine d'autres réunions dans le Cotentin, avait alerté la CNDP. "Nous sommes très contents", a confié ce vendredi 4 février Marie Tassel, l'une des membres du collectif. "On avait demandé une information alternative à EDF et un élargissement du périmètre." Elle reste toutefois prudente : "Il faut voir si les modalités de la concertation changeront réellement." Le président de l'agglo du Cotentin, David Margueritte, tout comme celui du Conseil départemental de la Manche s'en sont félicités : "La présidente de la commission nationale du débat public [Chantal Jouanno] a entendu mes arguments et ceux de la Manche. Elle s'est engagée à ce que la concertation soit élargie à l'ensemble des habitants du département", a partagé Jean Morin.