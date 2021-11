Nord-Cotentin. Nouveau bassin de combustibles : donnez votre avis

Quel est votre avis sur le projet de construction d'une nouvelle piscine d'entreposage de combustibles usés sur le site d'Orano-La Hague ? EDF souhaite en effet implanter un premier bassin (Orano-La Hague en compte quatre actuellement) qui pourrait stocker temporairement et refroidir jusqu'à 6 500 tonnes de combustibles, à partir de 2034, avant de les retraiter. Le gendarme du nucléaire alertait récemment sur une saturation beaucoup plus rapide que prévu des bassins existants, qui concentrent 10 000 tonnes de combustibles irradiés, soit le plus de radioactivité en Europe. Ce projet de bassin viserait justement à "éviter [leur] saturation", selon la Commission nationale du débat public, et à réduire le volume de déchets nucléaires, selon EDF et Orano. De leur côté, EELV et Greenpeace sont opposés à ce projet et prônent un entreposage des combustibles usés, à sec, à côté de chaque centrale, sans retraitement, comme cela se fait à l'étranger.

Une concertation préalable est organisée à partir du lundi 22 novembre, et ce jusqu'au 18 février. Il est possible de s'informer et de s'exprimer sur le sujet, soit en participant à des réunions, soit en ligne. Première réunion ce lundi soir, à 19 h 30, à la salle des fêtes de Beaumont-Hague.

Avec AFP