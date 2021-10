La Hague. L'Autorité de sûreté nucléaire craint une saturation des piscines d'Orano

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) craint une "saturation beaucoup plus rapide que prévu" des piscines d'entreposage et de refroidissement de combustibles usés, à Orano La Hague, si les "difficultés" d'Orano persistent dans son usine Melox de Marcoule. L'usine du Gard aurait des difficultés de fabrication de combustibles Mox, et comme Marcoule produit moins, Orano La Hague doit retirer moins de combustibles de ses piscines pour les retraiter. Les piscines continuent donc à se remplir avec les combustibles qui arrivent des centrales, assure Yannick Rousselet, chargé des questions nucléaires de Greenpeace.

Dans son usine de La Hague, Orano extrait des combustibles irradiés, notamment du plutonium, qu'elle transfère à Marcoule pour y fabriquer de nouveaux combustibles (appelés Mox) en les mélangeant avec de l'uranium. Plusieurs solutions ont été proposées par Orano. Selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), bras technique de l'ASN, une saturation des piscines de La Hague peut bloquer progressivement tous les réacteurs français.

Avec AFP