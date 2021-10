La Hague. Nucléaire : EDF choisit le site d'Orano pour implanter une nouvelle piscine

Après avoir pris connaissance d'une étude de faisabilité, EDF a confirmé son choix d'implanter une piscine d'entreposage de combustibles usés sur le site Orano La Hague, qui compte pour le moment quatre bassins. Le projet a été présenté par EDF jeudi 18 février, lors de l'assemblée générale de la Commission locale d'information (CLI) à la Hague. Un investissement estimé à 1,25 milliard d'euros, afin de répondre au risque de saturation des bassins actuels. 6 500 tonnes de combustibles pourraient être entreposées dans un premier bassin, situé dans la partie ouest du site, et dont la mise en service est prévue pour 2034. Un second bassin est prévu ultérieurement. "Les travaux de construction mobiliseront en moyenne 300 personnes, avec un pic de l'ordre de 500 personnes au plus fort du chantier de génie civil", a précisé EDF dans un document. Plusieurs étapes sont encore nécessaires, comme le dépôt de Demande d'autorisation de création de l'installation (DAC), prévue fin 2022. Les citoyens devraient être invités à participer à un débat public d'ici là.

Avec AFP