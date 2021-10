La crème de la danse latine va enflammer Rouen

Quel couple sera sacré meilleur danseur de danse latine du monde ? Pour le savoir rendez-vous samedi 10 et dimanche 11 décembre : le club de Rouen organise le championnat du monde de danse latine 2011 seniors. Les 24 meilleurs couples du monde s’affronteront le samed, de 13h à 20h. Dimanche 11 décembre, à partir de 13h, plus de 100 compétiteurs s’engageront sur cinq grandes compétitions “latines” et “standards”. Halle St Exupéry, 24, Bd Gambetta, à Rouen. Tarifs : de 20 à 35 €.