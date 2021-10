Il se dresse dans le square Gaillard-Loiselet, situé au croisement du boulevard de l’Europe et de l’avenue de Bretagne, non loin du centre Saint-Sever. Il est censé rappeler l’attachement de la Ville à la loi de 1905 et "aux valeurs républicaines de la liberté de pensée, de l’égalité sociale et de l’humanité fraternelle", expliquent les élus communistes, à l’origine du projet.