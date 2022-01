Le Havre. Trafic de drogue sur le port : jusqu'à six ans de prison ferme

La justice a rendu son délibéré, mercredi 19 janvier, dans l'affaire du vaste trafic de cocaïne et de cannabis entre le port du Havre, l'Amérique Latine et les Antilles. Neuf prévenus, dont des dockers, avaient comparu du 22 au 26 novembre devant le tribunal judiciaire de Lille, qui dispose d'une juridiction spécialisée en matière de stupéfiants. L'enquête avait débuté en 2017 et permis de saisir 1,3 tonne de cocaïne et 445 kilos de résine de cannabis.

Interdiction d'exercer comme docker

Le principal impliqué, David Bertois, absent lors du délibéré, est reconnu coupable des faits d'association de malfaiteurs. Il est condamné à six ans de prison ferme. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Il écope, en outre, d'une interdiction définitive d'exercer le métier de docker sous peine d'un an d'emprisonnement. Lors de l'audience, le procureur avait requis à son encontre sept ans de prison avec mandat de dépôt, pointant son "importance fonctionnelle" dans le trafic.

Également condamné à six ans de prison et sous mandat d'arrêt, Abdoulaye Kone, riverain du port. Il est reconnu coupable des faits d'association de malfaiteurs et de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, pour la résine de cannabis uniquement. Il a interdiction de séjourner en Seine-Maritime pendant cinq ans, sous peine d'un an d'emprisonnement. La justice a, en outre, prononcé la confiscation de deux de ses véhicules, une Fiat 500 et une Citroën Nemo.

Trois prévenus relaxés

Absent lors des débats et du délibéré, Thierno Soumaré est condamné à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt. Il a lui aussi interdiction de séjourner en Seine-Maritime pendant cinq ans, sous peine d'un an d'emprisonnement supplémentaire. Il devra payer une amende douanière de 990 000 euros, solidairement avec deux autres prévenus. Le premier écope de trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis probatoire. Il effectuera sa peine sous bracelet électronique. Le second est condamné à trois ans de prison avec sursis. Il a interdiction définitive d'effectuer le métier de docker. Le tribunal a également prononcé la confiscation d'une Mercedes Classe M et de 1 500 euros retrouvés à son domicile.

Un dernier homme est condamné à un an de prison avec sursis. Les trois autres prévenus sont relaxés. Les commanditaires présumés de ce réseau devraient être jugés devant une cour d'assises spéciale. À noter qu'un docker, mis en examen dans cette affaire, avait été enlevé et retrouvé mort en juin 2020.

Sur ce volet, l'instruction est toujours en cours et trois hommes ont été mis en examen.

