Le Havre. Enquête sur la mort d'un docker : trois hommes mis en examen et écroués

Dix individus ont été arrêtés et placés en garde à vue au Havre et à Rouen, mardi 25 mai, dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Alan Affagard. Cet ouvrier docker âgé de 40 ans avait été retrouvé mort sur un parking de Montivilliers, le vendredi 12 juin 2020, après avoir été enlevé.

Déjà condamnés à plusieurs reprises

À l'issue de leur garde à vue, trois hommes, âgés d'une trentaine d'années, ont été présentés ce vendredi 28 mai au juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et des délits punis de dix ans d'emprisonnement, et placés en détention provisoire. Dans un communiqué, la procureure de la République de Lille, Carole Etienne, précise que "condamnés à de multiples reprises, deux sont déjà incarcérés pour autre cause".

Elle rappelle en outre que la victime avait été mise en examen au mois de juillet 2018, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants sévissant sur la zone portuaire du Havre. Il avait alors été laissé libre, sous contrôle judiciaire.