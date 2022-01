Rouen. Programmation, parrain, thématique… L'Armada 2023 se précise

C'est l'événement rouennais par excellence. Celui que chacun attend pendant quatre ans. Et le nouveau président de l'association Armada de la Liberté, Jean-Paul Rivière, n'a pas manqué de le rappeler. "C'est la plus grande manifestation mondiale de grands voiliers, et le premier événement français sur un site unique", a-t-il indiqué, mardi 18 janvier lors d'une conférence de presse.

Michel Bussi comme parrain

Figure emblématique de Rouen, l'auteur de best-seller rouennais Michel Bussi a été choisi comme parrain culturel de l'événement. Son roman de 2008, Mourir sur Seine, plaçait déjà son action au cœur du rassemblement de voiliers. Ravi de cet honneur, l'écrivain, également géographe, fourmille d'idées pour encourager tous les à-côtés culturels de l'événement. "On pourrait faire quelque chose autour des grandes aventures qui sont nées de Rouen, avec les écoles, la chanson, la bande dessinée… [...] Je rêve qu'autour de l'Armada, il y ait des petits événements qui utilisent la marine, les bateaux, pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants."

Michel Bussi, parrain de l'événement, aux côtés de Jean-Paul Rivière, président de l'Armada de la liberté.

La protection des océans au cœur du projet

Jean-Paul Rivière a insisté sur ce point : impossible d'organiser une Armada sans s'intéresser à la problématique de la protection des océans. Plusieurs navires consacrés à cette cause devraient être présents pour l'événement, dont Le Français, en ce moment à quai à Rouen et qui abrite l'école des pôles. Pour marquer cet engagement, un colloque scientifique international sera organisé en ouverture de l'événement le 8 juin 2023 pour la journée mondiale des océans, mais aussi dès le 8 juin 2022.

Pas de réponse ferme des bateaux

Du côté des navires présents, aucune annonce ferme n'a été faite en dehors de la présence du Français. Les invitations ont été lancées. Le Mexicain Cuauhtemoc devrait à nouveau être de la partie, tout comme le Mir ou le Krusenstern. Jean-Paul Rivière avoue aussi rêver de faire venir l'Amerigo Vespucci, voilier de la marine militaire italienne qui n'a pas participé à la dernière édition de l'Armada. "J'aime les challenges", plaisante-t-il en indiquant aussi souhaiter faire venir pour la première fois le chef d'État français sur l'événement.

Le reste de la programmation s'organisera autour des grands succès des précédentes éditions : la grande pagaille, le défilé des marins, le footing des marins, les concerts de la région et bien sûr la grande parade finale des bateaux sur la Seine.