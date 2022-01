Caen. Le coût de l'élection Miss France enfin connu. Découvrez-le !

C'est une somme qui était très attendue et qui a fait débat lors des conseils municipaux : le coût pour la ville de Caen de l'élection Miss France qui se déroulait au Zénith de le 11 décembre 2021. La collectivité vient de dévoiler le budget final ce mardi 18 janvier.

Au total, 334 005 euros ont été dépensés. Dans le détail, 70 865 euros ont été nécessaires pour l'hôtellerie et la restauration des 29 Miss et leurs accompagnants, 175 517 € pour la location du Zénith et du matériel scénique, 17 920 pour l'aménagement du Zénith, 53 239 € de frais pour le parc des expositions et 16 464 € de frais informatiques. Les recettes, qui s'élèvent à 302 828 €, proviennent en majorité de la vente des billets et des droits de location.

Un peu plus de 31 000 € pour la Ville de Caen

Les partenaires privés ont investi 72 000 €. Le département a subventionné 22 763 € et l'office de tourisme 10 770 €. Il reste donc 31 177 € à la charge de la ville de Caen. Cette dernière indique que "ces bons résultats s'expliquent par des partenariats privés très importants et aucune invitation attribuée (les élus ont payé leurs places)."

• Les 29 candidates à la couronne ont passé une dizaine de jours à Caen avant la grande élection au Zénith le 11 décembre. Lors de cette période elles ont fait différentes activités pour découvrir le territoire.