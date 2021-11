[Enquête] Caen. Miss France : combien ça coûte à la Ville ?

Le 11 décembre, la Zénith de Caen accueille l'élection de Miss France, où Amandine Petit remettra sa couronne. Cette organisation a un coût pour la municipalité. Enquête.

Accueillir les Miss, ça se prépare en coulisses. Entre les coups de téléphone avec la production de TF1 et les réunions tardives avec le cabinet du maire de Caen, un véritable travail de fourmis se met en place au Zénith, alors que les concerts continuent jusqu'au jour J. Le coup d'envoi était lancé en début d'année par tweets interposés entre le Comité Miss France et la Ville, le soir de l'élection d'Amandine Petit. La municipalité s'est naturellement tournée vers le Zénith pour accueillir la finale. Géré en Délégation de service public (DSP), il est loué "pour un coût proche des 100 000 euros, pour huit jours d'occupation et les frais associés", annonce Serge Langeois, directeur général de la salle de spectacle. Si la Ville ne se dit "pas encore en capacité de savoir combien ce concours va coûter et combien ça va rapporter", c'est parce que tout n'est pas finalisé, mais aussi parce que ce budget reste encore tabou. "Le coût ne sera pas trop élevé", s'est contenté de dire le maire de Caen en conseil municipal. L'élu écologiste Rudy L'Orphelin juge ce concours "rétrograde dans l'esprit. Il y a d'autres priorités avec les moyens publics." En effet, en plus de la location du Zénith, la Ville doit prendre en charge l'hébergement et la restauration des 29 Miss ainsi que le staff, soit 44 personnes. Et ce pour quinze jours.

Des partenaires publics et privés

Ils sont logés dans un hôtel 3 étoiles à partir de ce vendredi 26 novembre. Le prix des chambres oscille entre 78 et 110 € la nuit pour les clients. Difficile d'imaginer que la Ville de Caen ait payé le plein tarif. Concernant la restauration, Caen a noué des liens avec huit restaurants qui vont offrir, à leur charge, un dîner aux reines de beauté. Les autres repas sont payés par la collectivité, comme quelques déjeuners sur le lieu de répétition, à la salle de la Haie-Vigné. "On ne sait pas qui vient à chaque repas, entre le régisseur, le chauffeur de bus, le photographe… Il faut pouvoir s'adapter", indique la Ville.

De l'autre côté de la balance, Caen va pouvoir compter sur les recettes de billetterie, mais aussi des partenaires publics. "On est bien loin d'avoir tout finalisé", indique la Ville, soutenue par le Département, la communauté urbaine Caen la Mer et l'office de tourisme, qui ne souhaitent pas s'étaler sur le sujet. La Région n'est pas partenaire. Selon nos informations, la Ville lui aurait demandé une enveloppe de 50 000 €, qui lui a été refusée. À cela s'ajoutent les partenaires privés. À l'heure actuelle, l'Agence Blueyes, contactée par la Ville pour trouver des partenaires financiers, en compte sept. Il peut y en avoir huit maximum, sachant que trois packs partenaires existent, allant de 5 000 à 15 000 € HT, soit une fourchette entre 40 000 à 120 000 € dans les poches de la Ville. En échange, les partenaires ont droit à deux soirées, une dizaine de places chacun et l'after-show au parc des expositions, loué lui aussi par la Ville. À quinze jours de l'événement, le budget global n'est pas encore bien ficelé. Certains coûts et certaines recettes laissent penser que cela se chiffre en milliers d'euros. Oui, c'est un luxe d'accueillir des reines de beauté.