Miss France. Le montant de la facture toujours pas dévoilé par la Ville de Caen

C'est la somme que tout le monde voulait connaître : combien l'élection Miss France a-t-elle coûté à la Ville de Caen ? Le maire Joël Bruneau voulait attendre la fin de l'événement, qui se déroulait samedi 11 décembre au Zénith, ce qui ne plaisait pas forcément à l'opposition. L'élection étant passée, le maire a profité du conseil municipal de ce lundi 13 décembre pour dévoiler certains chiffres, en rappelant avoir été économe : "Nous avons choisi un hôtel trois étoiles plutôt que quatre étoiles, on s'est dit que ça ne les empêcherait pas de dormir." La vente de billets aura rapporté à la Ville 176 000 euros. Ce qui a permis notamment de couvrir une partie des repas. Le maire a tenu à rappeler que la Ville avait fait appel à des partenaires privés, sans toutefois indiquer les montants récoltés.

L'opposition monte au créneau

Plusieurs élus de l'opposition ont pris la parole concernant l'élection, notamment Aurélien Guidi, élu divers gauche, qui a dénoncé "une promotion écornée de la ville qui apparaissait déserte". Alexandra Beldjoudi, élu d'Europe écologie-Les Verts a, elle, insisté pour connaître le coût de cet événement. L'élu écologiste de l'opposition, Rudy L'Orphelin, a également interpellé le maire : "Sur la question du coût, pourquoi faut-il attendre janvier pour avoir des réponses ? Qu'on ait le volet recettes en janvier, je le comprends, mais on devrait avoir dès maintenant le volet dépenses. Vous savez combien ont coûté les nuits d'hôtel, la mise à disposition du Zénith, etc."

Et au maire de répondre : "Quand on veut être transparent, on donne les vrais coûts. Il ne s'agit pas d'un concours financier sous forme de subventions, mais d'une convention selon laquelle on accueille l'événement. Ça donne lieu à des dépenses comme l'hébergement, et libre à la Ville de trouver un certain nombre de recettes."

Le maire a ajouté qu'il y avait un élément nouveau à prendre en compte : la non mise à disposition du parc expo comme prévu initialement en raison de la situation sanitaire. Il faudra sûrement attendre janvier et le prochain conseil municipal pour connaître les coûts de cet événement qui fait tant parler de lui.

