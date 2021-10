Cirque : la magie de Saint-Pétersbourg à Rouen

Inédit en France, la tournée des Russes va en faire chavirer plus d’un. Durant deux heures, partez à la découverte des artistes du cirque russe et des célèbres ballets slaves de Saint-Petersbourg. Des numéros originaux, des animaux inhabituels dans un cirque, comme des vaches, et des artistes exceptionnels s’y sont donnés rendez-vous. Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut vol, des gymnastes étonnants et des clowns hilarants ! Ce spectacle se présente come un cocktail d’adrénaline, de rêve et de poésie, qui marque dignement le 120e anniversaire de ce grand cirque russe.



Pratique. Le cirque de Saint Petersbourg, jusqu’au dimanche 18 décembre, présente “Les Stars de Russie”, sur le quai Jean Moulin, quai bas rive gauche à Rouen. Jeudi 15 et vendredi 16 décembre à 18h et 20h30 ; dimanche 18 décembre à 10h30. Tarifs : de 24,20 € à 44 €. Réservation recommandée sur www.cirque-saint-petersbourg.com.