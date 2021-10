Duo de choc pour Colombe d’Anouilh

L’histoire se déroule dans le Paris du XIXe siècle. Colombe part vivre chez sa belle-mère le temps que son mari fasse son service militaire. C’est un univers inconnu qui s’ouvre à cette jeune mariée qui commençait à découvrir les affres de couple.



L’extravagante “Madame Alexandra” n’hésite pas à plonger sa bru dans les paillettes du théâtre. Et les séducteurs de la troupe vont réveiller la soif de vie de cette ravissante jeune ingénue découvrant la liberté et succombant aux plaisirs de la scène… Le rire s’allie à l’émotion dans cette pièce de Jean Anouilh, interprétée avec grâce et sensibilité par Anny Duperey et Sara Giraudeau. L’œuvre sublime les sentiments de la vie avec ses joies, ses frustrations, ses rancœurs, ses cabotinages et ses générosités. Le duo Anny Duperey et Sara Giraudeau, mère et fille dans la vraie vie, y est exceptionnel. L’illusion du théâtre, son univers virtuel prend une dimension encore plus forte lorsque l’on connaît les liens de parenté qui unissent les deux actrices. Cette pièce a reçu quatre nominations aus Molières 2010.



Pratique. Colombe, mardi 20 décembre, 20h, théâtre Charles Dullin, Le Grand Quevilly. Tarifs : 35/39 €. Tél. 02 35 68 48 91.