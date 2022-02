Le spectacle s’invite dans les rues de Petit-Quevilly

Ils ont pris la ville à revers et détournent les rues. Ils s’évanouissent comme ils sont arrivés, dans la musique. C’est l’ouverture de la saison du théâtre de la Foudre : une déambulation dans les rues de Petit Quevilly par “Générik Vapeur”. “Bivouac”, nous embarque à toute vitesse dans un univers esthétique et sonore pour nous parler de l’humain avec émotion et poésie.



Pratique. Bivouac à la Scenationale, vendredi 7 octobre, à 20h. Rendez-vous devant le LEP Elisa Lemonnier à Petit-Quevilly.