Plongez dans le grand voyage de l’eau

Marie Blondel fait naître des univers et des voyages poétiques pour le plus grand bonheur des tout-petits. “Où va l’eau” est une suite de scénettes qui sont pleines de sons et d’images féériques. La mise en scène est telle que vous vous laissez doucement emporter dans ce monde à l’atmosphère apaisante.

Ce spectacle s’inspire d’une douzaine d’albums de Jeanne Ashbé. Vous découvrirez douze histoires mettant en scène l’eau, à travers un voyage ludique et coloré dans lequel notre personnage veut récupérer son sac sans vouloir montrer le bout de son nez… Mais que découvre t-elle dans la mare ? Un petit canard ! Si bien qu’elle se dit qu’au lieu de s’en aller, elle ferait mieux de rester pour s’amuser.



Pratique. “Où va l’eau ?”, spectacle, jeudi 10 novembre, à 10h30, 15h et 18h. Théâtre Charles Dullin, allée des Arcades, Grand-Quevilly. Tarif 7,70 €. Réservation recommandée au 02 35 68 48 91.

(Photo Thierry Laporte)