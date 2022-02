Les déboires de la Princesse K

Les histoires de princes et de princesses sont toujours à la mode et sont encore plus intéressantes lorsqu’il s’agit d’une création du théatre de Bob. Le théâtre de Bob ? ce sont des comédiens, tous acteurs et metteurs en scène, qui vouent leur profession aux enfants. Cette fois-ci, ils ont décidé de leur raconter les aventures de la Princesse K, émanant de l’imagination d’un des membres de la troupe. Dans cette réalisation, les comédiens jouent avec des sentiments tels que la vengeance, la traîtrise, la cruauté, le vice, l’appât du pouvoir. Une pièce incommodante ? Certainement pas, car le théâtre de Bob sait donner aux enfants des spectacles à leur mesure : le traitre est sympathique comme tous les autres personnages. L’honneur de la pièce est sauf ! Un très agréable moment…



Pratique. Princesse K, mercredi 5 octobre, 15h. Tarifs : 3,20/4,60/7,10 €. Le Rexy, 31-33 rue Aroux, Mont-Saint-Aignan. Informations au 02 35 74 18 70.