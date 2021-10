Haut-Cailly: eau impropre à la consommation

L'ARS de Haute-Normandie a informé, ce vendredi 16 décembre, la population. Le communiqué en intégralité :

" Eau distribuée par le syndicat d’eau potable du Haut Cailly impropre à la consommation – Seine-Maritime"



L'Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie fait savoir que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement du Haut Cailly regroupant 6 communes en totalité et 3 communes en partie (soit environ 4000 habitants), s'avère distribuer une eau colorée ou trouble en raison du dysfonctionnement de la station de filtration.



Il s'agit de particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres.

Ce phénomène peut être associé à une contamination microbienne.



En conséquence, la population est invitée à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.



LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LA RECOMMANDATION DE NE PAS CONSOMMER L'EAU



Communes concernées en totalité :

Longuerue,

Pierreval,

La Rue St Pierre,

St Germain sous Cailly,

Vieux-Manoir,

Bierville,



Communes concernées en partie :

Cailly (sauf Le Floquet),

Morgny-La Pommeraye (hameau de la Pommeraye),

St André sur Cailly (sauf Carqueleu)