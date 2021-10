Rouen : ils fouillaient dans les voitures

Il est 3h20, samedi 17 décembre, lorsqu'une voiture de police secours est requise rue Lecanuet à Rouen. Un homme qui rentrait chez lui, venait en effet d'apercevoir trois individus qui fouillaient l'intérieur d'une voiture et ont pris la fuite en l'apercevant. Les policiers sont donc partis à leur poursuite, munis de leur description et ont retrouvé trois personnes, rue Saint-Etienne-des-Tonneliers, qui correspondaient au signalement. Les trois individus, âgé de 19, 16 et 15 ans et tous les trois originaires de Petit-Quevilly, ont été interpellés et amenés à l'Hôtel de Police afin d'y être entendus.