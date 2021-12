Normandie. Démographie : combien d'habitants compte votre commune ?

2 445, c'est le nombre d'habitants perdus par la Normandie entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Comme en matière de recensement, il y a toujours trois ans de décalage. Ce sont les chiffres de 2019 qui seront donc officiellement utilisés en 2022. Des chiffres à relativiser quand on sait que la Covid-19 a probablement eu un impact non négligeable sur l'évolution de la population régionale mais en la matière, les premières réponses n'interviendront qu'en 2024.

Quoi qu'il en soit, plus de la moitié de la population régionale vit sur l'ex-territoire haut-normand. La Seine-Maritime reste de loin le département le plus peuplé de la région (1 255 633 habitants) avec une population stable. Le nombre de départs est supérieur au nombre d'arrivées (solde migratoire) mais c'est compensé par un niveau de naissances nettement supérieur à celui des décès (solde naturel). L'Eure est sur la 3e marche du podium (599 507) et ne doit sa "quasi-stabilité" qu'a un solde naturel élevé, le plus fort de Normandie. Dans cette partie de la région, les villes littorales comme Le Havre et Dieppe perdent des habitants, alors que la métropole rouennaise est en pleine croissance.

De l'autre côté du pont de Normandie, le Calvados continue de gagner des habitants (694 905) mais un peu moins vite que lors de la période 2008-2013, à cause d'un solde naturel un peu moins élevé. Il y a toujours plus de naissances que de décès mais l'écart se resserre. La Manche perd des habitants (495 045). La faute au solde naturel négatif (plus de décès que de naissances) alors que le solde migratoire est plutôt stable. Enfin, l'Orne perd des habitants à un rythme plus élevé que sur la période 2008-2013 (279 942), à cause là encore d'un solde naturel négatif cumulé avec un solde migratoire également négatif. Mais c'est justement à ce niveau que la Covid pourrait jouer un rôle car la pandémie a incité beaucoup d'urbains à quitter les villes pour des territoires plus ruraux comme l'Orne, relativement proche de Paris. Caen reste la ville "bas-normande" la plus peuplée. Seules Cherbourg et Alençon l'accompagnent dans le Top 10 régional. Dans cette partie du territoire, seules sept villes comptent plus de 15 000 habitants.

Le top 10 des villes les plus peuplées de Normandie - Thibault Deslandes

La Normandie compte encore plus de 2 000 communes avec moins de 1 000 habitants et certaines d'entre elles sont vraiment de très petites communes. En la matière, la Manchoise Taillepied et la Seinomarine du Mesnil-Durdent partagent la première place avec 17 habitants chacune. Dans ce classement des "petites communes", la plus célèbre d'entre elles, le Mont-Saint-Michel, a perdu un habitant (29). À notez que dans ce top 10 des communes les moins peuplées de Normandie, on ne trouve aucune commune de l'Eure.

Le top 10 des villes les moins peuplées de Normandie - Thibault Deslandes