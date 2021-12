Démographie. De moins en moins d'habitants dans l'Orne : les chiffres-clés

Les chiffres ne sont pas bons dans l'Orne. L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte (Insee), a dévoilé, mercredi 29 décembre, l'évolution du nombre d'habitants du département entre 2013 et 2019.

"Le déclin démographique s'accélère dans l'Orne"

Au premier janvier 2019, l'Orne compte 279 942 habitants, tandis qu'on en dénombrait 288 850 en 2013. Durant cette période, le département le moins peuplé de Normandie subit une diminution annuelle de sa population de 0,5 % chaque année. La situation s'est empirée, comparé à la fin des années 2000. Entre 2008 et 2013, la tendance observée était de - 0,2 % par an. Selon l'institut, "le déclin démographique s'accélère dans l'Orne. Ce résultat est dû à un solde naturel déficitaire (– 0,2 % par an), et un solde migratoire également orienté à la baisse (– 0,3 % par an)".

Alençon subit une démission de sa population

Alençon, la commune la plus peuplée de l'Orne, comptait 26 350 habitants en 2013. Six ans plus tard, elle en compte 25 870.

Chaque année entre 2013 et 2019, en moyenne 80 habitants ont quitté la ville.

Des écarts démographiques

Si Alençon perd des habitants, d'autres communes de sa périphérie ont vu leur population s'accroître entre 2013 et 2019. C'est notamment le cas de Valframbert (1 768 habitants, + 2,3 % par an) ou Condé-sur-Sarthe (2 490 habitants, + 1,4 % par an). À l'inverse, "un déclin démographique est particulièrement marqué" à Vimoutiers (3 116 habitants, -2,20 % par an).

Chaque année entre 2013 et 2019, la population ornaise s'est réduite de 1 480 habitants.