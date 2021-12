Le Havre. Jauges en extérieur : quel impact au stade Océane ?

À partir du lundi 3 janvier et pendant trois semaines, les rassemblements en extérieur seront limités à 5000 personnes, pour limiter la propagation du coronavirus. Les enceintes sportives sont concernées, notamment le stade Océane du Havre, qui comprend plus de 25 000 places.

Au lendemain des annonces gouvernementales, le Havre Athletic Club indique qu'il garantira les places des abonnés et des partenaires pour assister aux rencontres concernées, notamment au match entre le HAC et Sochaux, le samedi 8 janvier, à 15 heures. "Le club commercialisera 1 800 places à destination des spectateurs ponctuels et mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous, en suivant notamment les recommandations sanitaires en vigueur" indique le HAC.

Selon le site transfermarkt.fr qui a compilé les affluences dans les stades de Ligue 2 pendant la première partie de saison, le stade Océane accueille en moyenne 5 492 spectateurs, soit à peine plus que la limitation en vigueur à partir du 3 janvier.