Covid-19. Jean Castex annonce de nouvelles mesures contre le variant Omicron

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, lundi 27 décembre, de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19, alors que le nombre des hospitalisations "continue sa progression". Dès le début de son intervention, le chef du gouvernement a réaffirmé l'importance de la vaccination.

Le pass vaccinal adopté

Dès ce mardi 28 décembre, le délai entre la deuxième et la dose de rappel sera abaissé à trois mois. Jean Castex a également confirmé l'adoption par le conseil des ministres d'un projet de loi pour la mise en place du pass vaccinal pour accéder à certains lieux publics, "dès le 15 janvier prochain" si le Parlement adopte cette loi. Le pass vaccinal remplacera alors le pass sanitaire et le fait de fournir un test négatif ne suffira plus. Le projet de loi prévoit également "des sanctions plus fortes" pour la fabrication et l'utilisation de faux pass.

Le télétravail obligatoire, les rassemblements limités

D'autres mesures ont également été adoptées. Les rassemblements de plus de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur seront interdits à partir du lundi 3 janvier, pour trois semaines minimum. Le port du masque sera obligatoire en centre-ville et le recours au télétravail obligatoire pour tous les salariés pour lesquels c'est possible, au moins trois jours par semaine. Les cérémonies de vœux prévues en janvier seront toutes annulées.

Les règles d'isolement adaptées

D'ici la fin de cette dernière semaine de l'année, de nouvelles règles d'isolement, pour les cas positifs et les cas contacts, seront annoncées. le Premier ministre a par ailleurs exhorté les Français à limiter "les fêtes et les grands dîners" pour le réveillon du 31.