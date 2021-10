Il est 00h20, rue des martyrs à Elbeuf, lorsque les forces de l'ordre arrête un homme, pour un simple contrôle routier. Celui-ci apparaît alors incohérent et sent fortement l'alcool. Après vérification il s'avère que ce conducteur, un homme de 50 ans, originaire de l'Eure, conduisait avec près de 2,64 grammes d'alcool par litre de sang. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue.