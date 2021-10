Au Smedar, le Père Noël est bien une ordure !

Noël et le Réveillon se font-ils aussi clairement sentir au centre de tri ou à l’usine d’incinération du Smedar, à Grand-Quevilly ? Eric Mauger, directeur d’exploitation à l’écopôle Vesta, nuance : “Décembre n’est pas un mois où le volume de déchets explose”, analyse-il. “En revanche, nous recevons plus de cartons et de papiers cadeaux que le reste de l’année”. Ici, certains rejets de Noël peuvent poser problème, “une fraction que l’on ne peut pas traiter”, car non-triable ou nocive lors de l’incinération. C’est le cas du papier cadeau argenté ou du polystyrène, qui prennent la direction du centre d’enfouissement.

Au Smedar, l’effet “fêtes” perdure en réalité plusieurs semaines après Noël et la Saint-Sylvestre. “Il y a souvent un décalage. On retrouve ces déchets parfois jusqu’en février”, note Eric Mauger. Ainsi, les collectes de verre bondissent de 10 % durant le mois de janvier, soit 100 tonnes supplémentaires par rapport à un autre mois.