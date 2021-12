Rouen. Statue de Napoléon : un vote "en catimini", dénonce l'opposition

Souhaitez-vous retrouver la statue de Napoléon sur la place de l'hôtel de ville de Rouen ? Ou bien préférez-vous la voir s'installer ailleurs dans la ville ? Vous avez jusqu'au mercredi 8 décembre pour participer à la consultation citoyenne qui porte plus largement sur la rénovation de la place.

Un vote uniquement en ligne

Le vote se déroule uniquement en ligne, sur le site de la Ville, et il est réservé aux habitants de Rouen. Seules les personnes de plus de 16 ans peuvent ainsi y participer, avec un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Les résultats seront connus en début de semaine prochaine. Une consultation trop courte, dénonce Marine Caron, conseillère municipale d'opposition du groupe Au cœur de Rouen : "Le risque, c'est que cette consultation soit biaisée parce qu'elle est faite en catimini [...] et que trois jours, en début de semaine, c'est court. On ne laisse pas l'opportunité aux gens d'avoir le week-end pour s'y pencher, alors même qu'il y a un certain nombre de questions."

Au total, une trentaine de questions sont posées dans cette consultation en ligne sur la statue de Napoléon, mais aussi sur la renaturation et le réaménagement de la place. "Toute une frange de la population ne pourra pas y répondre, comme des commerçants ou des indépendants", regrette-t-elle.

Des critiques "un peu ridicules"

200 000 euros ont été investis par la municipalité pour la rénovation de la statue, rappelle le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Il a bien vu les "critiques un peu ridicules" sur le vote "consultatif" : "Ce sont les Rouennaises et les Rouennais qui doivent décider." Il souligne par ailleurs que ce sont les habitants de Rouen qui payent cette restauration de la statue, puisque l'argent de la restauration est uniquement investi de la part de la municipalité.

Nicolas Mayer-Rossignol défend également une consultation accessible dès 16 ans "parce que l'on voit que sur cette place, il y a beaucoup de jeunes, dont des lycéens, et il est intéressant de leur demander leur avis". Le maire de Rouen ne se fixe pas un seuil de participations mais espère que chacun donnera son avis. Des postes informatiques sont d'ailleurs à disposition des personnes qui n'ont pas d'ordinateurs à domicile ou qui ont besoin d'aide, notamment dans les mairies de proximité.