Rouen. Le vote sur la statue de Napoléon s'ouvre lundi

Elle aura été source de polémiques. Le vote qui concerne notamment le retour ou non sur son socle de la statue équestre de Napoléon s'ouvre en ligne, lundi 6 décembre pour deux jours.

C'est la conclusion de la grande consultation "Et si on statuait", lancée par la Ville et qui concernait plus largement la question de la mémoire ou de la représentation des femmes dans l'espace public.

Lors du vote sur le site de la Ville, les Rouennais seront invités à répondre à une trentaine de questions, autour de sept thématiques : le réaménagement de la place de l'hôtel de ville, la place des femmes, la renaturation de la place, les usages de la place, les équipements à y installer, la statue de Napoléon et les aménagements provisoires en attendant la fin de la restauration.

Concernant la statue, la question de son déplacement est évoquée, avec plusieurs lieux proposés comme l'avenue Pasteur ou le parvis de la gare. La place du skate, de la nature, des piétons, de dispositifs pédagogiques sont aussi évoqués (voir toutes les questions en bas de cet article).

Comment voter ?

Pour participer à la consultation, il faut habiter Rouen et être âgé de 16 ans ou plus. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile seront demandés pour valider le vote. Pour les habitants les plus éloignés du numérique, des postes informatiques seront mis à disposition à l'hôtel de ville et dans les mairies annexes Saint-Sever, Pasteur et Châtelet.

Le dépouillement est prévu jeudi 9 et vendredi 10 décembre et les résultats seront rendus publics au début de la semaine suivante.

Dans son communiqué, la Ville de Rouen précise qu'elle "respectera le vote des habitants, quelle que soit l'issue du vote".