Conduite : devenez un as de la sécurité

Dans le camion aux couleurs de la Matmut, où se déroule la partie théorique du stage, tout le monde écoute attentivement les instructions. Il ont tous les âges, les hommes et femmes qui ont décidé de se remettre à niveau. Le session porte sur le freinage et le dérapage.

Bons réflexes

Quels sont les gestes à suivre et au contraire ceux qu’il faut éviter ? Dans la voiture, équipée pour simuler les pertes d’adhérence, la leçon de conduite commence. Le véhicule dérape dans un virage. Le premier réflexe ? Ecraser la pédale de frein. Erreur. “Quand on freine, tout le poid se reporte à l’avant et entraîne la voiture. En débrayant, le poids est réparti et cela permet de limiter la casse.”

C’est le moment d’adopter de bons réflexes. “Lorsque la voiture perd de l’adhérence, le réflexe du conducteur est de regarder là où il va. Au contraire, il faut regarder là où il veut aller.” Ne regardez donc pas le platane vers lequel vous vous dirigez mais la route où vous voulez revenir ! “Le but est vraiment de donner une conduite préventive pour éviter de se mettre en danger”, indique un des formateurs. Le stage dure 3h30 et est riche en enseignements. “Mais c’est toute sa vie que l’on apprend,” conclut l’un des moniteurs.