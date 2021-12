Caen. Les pompiers mobilisés pour le Téléthon : Amandine Petit au départ

Les sapeurs-pompiers du Calvados se mobilisent pour le Téléthon vendredi 3 et samedi 4 décembre et organisent "Les 24 heures du vélodrome". L'événement débute vendredi 3 décembre à 19 heures, et c'est Amandine Petit, Miss France 2021, qui donnera le coup d'envoi. Pendant 24 heures, des équipes de pompiers et diverses associations se relaieront pour faire du vélo en continu. Au total, 24 équipes, soit environ 150 coureurs, vont se relayer toutes les heures pour effectuer un maximum de tours. "L'objectif est de réaliser 3 500 km, c'est l'équivalent d'un Tour de France", explique Mickael Richomme, pompier et organisateur.

Des pompiers venant de tout le département du Calvados (de Caen, Bayeux, Falaise...) vont jouer le jeu aux côtés de stars du cyclisme. Des célébrités, dont certains cyclistes professionnels tels que Thierry Marie, Vincent Barteau ou Raymond Martin, vont de nouveau pousser sur la pédale, tout comme Daniel Mangeas, connu comme "la voix du tour de France". A noter également la participation de Dorian Louvet, ex-aventurier de Koh-Lanta, de 15 heures à 16 heures samedi.

Pour répondre au thème de cette année 2021 "Téléthon des lumières", les vélos seront illuminés et décorés.

De nombreuses animations seront également proposées au public : buvette, démonstrations de pompiers, ateliers de secourisme ou encore tours de magie.