Caen. Téléthon des Lumières : ils vont pédaler pendant 24 heures !

Ce week-end, les pompiers du Calvados se mobilisent pour le "Téléthon des lumières" avec "Les 24 heures du vélodrome". Le défi ? Parcourir 3 500 km en 24 heures, soit l'équivalent du tour de France. Le départ est fixé vendredi 3 décembre, à 19 heures et de nombreuses animations sont organisées pour les soutenir. Rencontre avec Mickaël Richomme, lieutenant à la caserne Caen-Ifs.

Quel est le principe des "24 heures du vélodrome" ?

Pendant 24 heures, des équipes de sapeurs-pompiers vont se relayer dans le vélodrome de Caen et tourner à vélo. On a divisé ce temps en 24 créneaux d'une heure par équipe. Chaque équipe est composée de 5 à 10 coureurs. En tout, on compte plus de 150 participants. Il y aura par exemple la caserne de Bayeux, de Falaise, Caen-Couvrechef, Caen-Ifs, Périers-en-Auge mais aussi des associations telles que Caen triathlon. Cette année, le fil rouge, ce sont les lumières. On a donc décidé d'illuminer le vélodrome pendant 24 heures.

Que faire en tant que public ?

Tout d'abord, venir nous encourager ! Nous avons par ailleurs mis en place un village Téléthon tout autour avec, par exemple, un parcours pour les enfants, de 3 à 7/8 ans. Ils seront déguisés en pompiers et devront courir, lancer des cordes dans un cerceau, prendre un dévidoir, éteindre une maison qui brûle. Le but est de sortir Nounours, de l'emmener sur un brancard. Les enfants le font main dans la main. L'idée est de retracer le parcours d'un pompier. Ils repartiront avec un beau diplôme au prix de 2 €. Cet argent reviendra au Téléthon.

"Dorian de Koh-Lanta roulera avec l'équipe"

Le collectionneur David Brasseur exposera de vieux véhicules de pompiers. Il y aura un stand photo où chacun pourra se déguiser. On propose aussi des cours de secourisme avec des professionnels du métier. Le groupe d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) se mobilisera. Ces pompiers qui travaillent sur corde descendront le long des mats du vélodrome pour déployer l'affiche du Téléthon. Tout au long du challenge, un DJ passera de la musique avec des jeux de lumière pour la thématique.

Qui sera présent lors du "relais des célébrités" ?

Des anciens champions de la région des années 80-90 rouleront, comme Thierry Marie, maillot jaune à l'époque. Je me rappelle, quand j'étais enfant c'était LE champion. Il y aura aussi Vincent Barteau, ex-maillot jaune. L'ancien meilleur grimpeur Raymond Martin sera parmi nous. Lors de ce créneau réservé, de 15 à 16 heures, Dorian de Koh-Lanta roulera avec l'équipe.

Pratique. « Les 24 heures du vélodrome », du vendredi 3 décembre, 19 heures au samedi 4 décembre. Pass sanitaire obligatoire. Pour faire un don : 36 37.