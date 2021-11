Fécamp. Chienne abandonnée : les anciens propriétaires condamnés

Le tribunal du Havre a rendu son jugement, jeudi 26 novembre, dans l'affaire de la chienne abandonnée dans une maison de Fécamp.

Le couple de trentenaires, qui avait laissé l'animal sans eau ni nourriture après avoir déménagé, écope d'une peine de sanction-réparation avec obligation d'indemniser les parties civiles dans un délai de six mois. Dans le cas contraire, l'ex propriétaire de la chienne sera condamné à six mois de prison et sa compagne à trois mois de prison. Une décision rare, selon l'association de défense des animaux Stéphane Lamart, qui souligne qu'il est habituellement difficile de toucher les sommes allouées au titre des dommages et intérêts dans ce type de dossier.

Interdiction de détenir des animaux

Sur les intérêts civils, le couple devra régler solidairement la somme de 500 € de dommages-intérêts, outre 500 € au titre des frais judiciaires, à l'association Stéphane Lamart ainsi qu'à la Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA). Enfin, il devra verser 1000 € de dommages et intérêts et 500 € en compensation des frais d'avocat au refuge d'Etretat, qui avait recueilli l'animal. La chienne a depuis été adoptée par une famille dieppoise.

Le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation de l'ensemble des animaux détenus par les prévenus et l'interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans. Ils sont aussi condamnés chacun à 150 € d'amende, pour l'infraction concernant la détention de chien catégorisé.