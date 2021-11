Fécamp. Ils déménagent... et laissent leur chienne sans eau ni nourriture

"Je n'ai jamais vu pareille montagne d'excréments..." Me Patrice Grillon, avocat de trois associations de défense des animaux, se souvient bien de l'environnement terrible dans lequel une chienne a vécu pendant près de deux mois, à Fécamp. Ses maîtres, deux trentenaires, sont soupçonnés de l'avoir abandonnée sans eau ni nourriture après leur déménagement. Un délit pour lequel ils étaient jugés, vendredi 12 novembre, au tribunal du Havre. "Lorsque la chienne a été découverte, elle n'avait que la peau sur les os, des problèmes de peau, une conjonctivite, une otite..." poursuit Me Grillon, qui représentait à l'audience l'association Stéphane Lamart, la Société nationale de défense des animaux et le refuge d'Etretat, qui a recueilli l'animal.

Décision le 26 novembre

Le dimanche 24 janvier, un habitant de Fécamp alerte la police : alors que ses voisins ont déménagé début décembre, il a aperçu l'animal et entendu ses gémissements depuis leur maison. À l'arrivée des agents, ils découvrent le Dogue de Bordeaux croisé Rotweiller très amaigri, enfermé dans une pièce extrêmement sale. Quand le serrurier appelé par la police ouvre la porte, la chienne se précipite sur un tas de neige, à l'extérieur, assoiffée.

C'est la pièce dans laquelle était enfermée la chienne pendant près de deux mois. - DR

Les deux prévenus ne se sont pas présentés à l'audience, dont ils avaient demandé le report il y a quelques jours, indiquant ne pas avoir d'avocat. La demande de renvoi a été refusée. Le procureur a requis à l'encontre de la maîtresse du chien six mois de prison avec sursis. À l'encontre de son mari, il demande 180 jours-amende à 10 €, sous peine de six mois de prison. Il a également demandé la confiscation de tous les animaux du couple et l'interdiction de détenir des animaux pendant sept ans.

Le tribunal rendra sa décision vendredi 26 novembre.

La chienne, elle, coule désormais des jours heureux chez une famille de Dieppe, qui l'a adoptée.