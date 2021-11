Manche. Covid-19 : 20 décès par mois en moyenne depuis mars 2020

La Manche a enregistré un nouveau décès à l'hôpital à cause de la Covid-19, mercredi 24 novembre. C'est le 400e décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, en mars 2020, dans le département. En moyenne, ce sont près de 20 patients qui décèdent chaque mois du virus. Les dernières vagues se sont montrées très meurtrières, la Covid-19 a tué au moins 250 personnes depuis le début de l'année 2021.

Face à la 5e vague et pour tenter, encore et toujours, de mettre fin à ce macabre décompte, de nouvelles mesures doivent être annoncées par le gouvernement, jeudi 25 novembre. Le nouveau préfet de la Manche, Frédéric Perissat, réunira le lendemain le comité local de levée du confinement pour décider de mesures plus locales.