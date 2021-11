Saint-Lô. Frédéric Perissat, le nouveau préfet de la Manche, officiellement installé

"Je vous souhaite une belle journée, sous un beau soleil, ce sera la marque de fabrique du nouveau préfet de la Manche." C'est avec ces mots d'humour que le nouveau représentant de l'État dans le département de la Manche, Frédéric Perissat, a conclu son court discours d'installation devant les forces vives du territoire, lundi 22 novembre.

Le successeur de Gérard Gavory arrive de Dordogne, pour occuper son 4e poste de préfet. Avant de faire partie du corps préfectoral, cet énarque qui aime se décrire comme "un hussard noir de la République", a exercé le métier d'instituteur.

Le nouveau préfet de la Manche, Frédéric Perissat, occupera son 4e poste de préfet

"Heureux d'exercer dans un département maritime", le nouveau préfet a, comme son prédécesseur et comme tous ses collègues de France, un sujet sur le feu, celui de la Covid-19, dont la 5e vague n'épargne pas la Manche et pour laquelle il prendra "des décisions rapides, non sans concertation avec les collectivités". Frédéric Perissat réunira le comité local de levée du confinement dès vendredi 26 novembre.