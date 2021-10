Portraits de demoiselles de rêve

Pascale Platel, c’est un caractère ! Une star en Belgique. Elle se lance dans le monologue théâtral après un bref passage dans les ballets de son frère. Entre les jeux de mots distillés adroitement et une nature complice avec le public, les éclats de rire raisonnent très vite. Son nouveau spectacle lui va comme un gant. Elle dresse le portrait de toutes les femmes qui l’ont influencée dans sa vie. Des femmes tranchantes, connues ou non et déterminées. Tout comme elle. De Maria Callas à Romy Schneider, de Marilyn Monroe à Mademoiselle Anita, son institutrice de 3e année, elle présente une multitude d’images, de personnages remplis de folies et de sensualités. Pascale Patel ne parlera que de femmes avec une sensibilité telle que les propos toucheront aussi les hommes…

Pratique. Les demoiselles de rêves et leur soutien, mardi 17 janvier, 20h30, Rive Gauche, St-Etienne-du-Rouvray. Tarifs : de 8 à 15 €. Infos. 02 32 91 94 90.